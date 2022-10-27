Глава Минэкономики ФРГ объяснил кризис в мире соперничеством Китая и США
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Об этом он сказал на конференции объединения немецких стартапов.
«Экономическая причина всех кризисов, на мой взгляд, кроется в текущей борьбе с или нападением на социоэкономический порядок: в ситуации глобального соперничества между государственным капитализмом Китая и турбокапитализмом США традиция Европы представляется иногда немного заспанной и пыльной», — цитирует его РИА Новости.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекину и Вашингтону необходимо усиливать взаимодействие и сотрудничество для повышения устойчивости и определённости в мире.