Си Цзиньпин: Китай и США должны укреплять сотрудничество для повышения стабильности в мире
- РИА Новости
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определённость в мире и поспособствует миру и развитию во всём мире», — заявил он.
Си Цзиньпин отметил готовность Китая к совместной работе с США по поиску правильного пути мирного сосуществования двух держав.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты и Китай прорабатывают возможность встречи и переговоров американского лидера Джо Байдена и Си Цзиньпина.