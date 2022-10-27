Сечин: отказ от поставок углеводородов из России и недостаток инвестиций ведут к инфляции

Отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций в энергетической отрасли ведут к дефициту энергоресурсов и раскручивают инфляционную спираль в мире, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«Накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру», — цитирует его РИА Новости.

Сечин отметил, что, несмотря на энергокризис, ведущие европейские энергетические компании продолжают под давлением климатической политики снижать инвестиции в нефтяную отрасль.

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.