Сечин: отказ от поставок углеводородов из России и недостаток инвестиций ведут к инфляции
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«Накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру», — цитирует его РИА Новости.
Сечин отметил, что, несмотря на энергокризис, ведущие европейские энергетические компании продолжают под давлением климатической политики снижать инвестиции в нефтяную отрасль.
Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.