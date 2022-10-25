Узнать больше

В ЕК заявили, что ограничение цен на газ должно распространяться на Швейцарию и Британию

Короткая ссылка
Режим ограничения цен на газ должен затрагивать не только европейские страны, но также и такие государства, как Швейцария и Великобритания, заявили в Еврокомиссии.

По данным Bloomberg, в ЕК распространили перед встречей министров энергетики стран Евросоюза документ с рекомендациями. Там отмечается, что для обеспечения эффективности новой меры её должны поддержать и за пределами ЕС — в том числе,  Швейцария и Великобритания.

Кроме того, в Евросоюзе изучают возможность введения повышенных цен на экспорт топлива за пределы ЕС. Однако, по словам источника агентства, эта мера не может быть одобрена из-за запрета рядом международных соглашений Евросоюза со странами-партнёрами.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

В МВФ отметили неопределённость относительно эффективности потолка цен на нефть из России.

Так, например, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии не допустит введения Евросоюзом новых санкций против российского газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить