В Венгрии заявили о намерении не допустить новых санкций ЕС против российского газа

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии не допустит введения Евросоюзом новых санкций против российского газа.

«Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа», — цитирует его ТАСС.

Гуйяш добавил, что венгерское правительство не поддерживает санкции ЕС против России, поскольку они не способствуют урегулированию ситуации на Украине и лишь вредят самим европейским странам.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия является не единственной страной, выступающей против предложения Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ.