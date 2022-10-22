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В Венгрии заявили о намерении не допустить новых санкций ЕС против российского газа

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Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии не допустит введения Евросоюзом новых санкций против российского газа.
В Венгрии заявили о намерении не допустить новых санкций ЕС против российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа», — цитирует его ТАСС.

Гуйяш добавил, что венгерское правительство не поддерживает санкции ЕС против России, поскольку они не способствуют урегулированию ситуации на Украине и лишь вредят самим европейским странам.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия является не единственной страной, выступающей против предложения Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ.

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