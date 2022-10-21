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Глава МЭА Бирол считает, что Россия потеряла европейский рынок нефти и газа

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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол уверен, что Россия «навсегда потеряла» Европу как рынок нефти и газа. Такое мнение он выразил в эфире итальянского канала Rainews24.
Глава МЭА Бирол считает, что Россия потеряла европейский рынок нефти и газа
  • РИА Новости

Как считает Бирол, Россия «несёт крупные убытки из-за падения поставок в Европу».

«Три четверти экспорта природного газа приходилось на Европу, 55% нефти также поступало в Европу. Европа — самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надёжный клиент. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда», — цитирует главу агентства РИА Новости.

По его словам, поставки ресурсов новым клиентам потребуют решения логистических проблем.

Бирол также утверждает, что Россия «проигрывает энергетическую битву». 

Вместе с этим премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что неизвестно, чем можно заменить российский газ.

Так, в конце августа МИД Венгрии сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну дополнительных объёмов газа через «Турецкий поток» и Сербию.

Также в апреле президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и на восток.

Он также призвал расширять возможности для энергопоставок в Африку, Латинскую Америку и АТР.

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