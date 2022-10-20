Узнать больше

Премьер Венгрии Орбан: неизвестно, чем можно заменить российский газ

Короткая ссылка
Премьер Венгрии Виктор Орбан прокомментировал новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа, подчеркнув, что неизвестно, чем можно заменить российский газ.
Премьер Венгрии Орбан: неизвестно, чем можно заменить российский газ
  • AFP
  • © Michal Cizek

«Мне говорят, что российский газ плохой и что мы должны прекратить его закупки. Но никто не говорит, чем мы можем его заменить», — написал Орбан в Twitter.

По словам премьера, прекращение поставок российского топлива приведёт к проблемам в экономике европейских государств.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что без поставок российских энергоресурсов Венгрия не сможет обеспечить свою энергобезопасность.

В конце августа Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить