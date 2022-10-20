Премьер Венгрии Орбан: неизвестно, чем можно заменить российский газ

Премьер Венгрии Виктор Орбан прокомментировал новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа, подчеркнув, что неизвестно, чем можно заменить российский газ.

«Мне говорят, что российский газ плохой и что мы должны прекратить его закупки. Но никто не говорит, чем мы можем его заменить», — написал Орбан в Twitter.

По словам премьера, прекращение поставок российского топлива приведёт к проблемам в экономике европейских государств.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что без поставок российских энергоресурсов Венгрия не сможет обеспечить свою энергобезопасность.

В конце августа Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.