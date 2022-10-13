Сийярто: без энергоресурсов из России Венгрия не сможет обеспечить свою энергобезопасность

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что без поставок российских энергоресурсов Венгрия не сможет обеспечить свою энергобезопасность.

«Без российских ресурсов физически невозможно обеспечить безопасность энергопоставок в Венгрию», — приводит его слова ТАСС.

Сийярто отметил, что Будапешт заинтересован в безопасной работе «Турецкого потока» и поставках нефти из России в Венгрию через Украину.

В конце августа Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Венгрия также достигла договорённости с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ.