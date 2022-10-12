Венгрия достигла договорённости с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ
- РИА Новости
«В целях улучшения финансовых условий генеральный директор компании Akasztó Meg Sport завтра подпишет договор об отсрочке платежа, так что наши условия оплаты станут более благоприятными», — цитирует его ТАСС.
В конце августа Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.
До этого Сийярто заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.