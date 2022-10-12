Венгрия достигла договорённости с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ

Венгрии удалось достичь окончательной договорённости с российским «Газпромом» об отсрочке платежей за газ, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«В целях улучшения финансовых условий генеральный директор компании Akasztó Meg Sport завтра подпишет договор об отсрочке платежа, так что наши условия оплаты станут более благоприятными», — цитирует его ТАСС.

В конце августа Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

До этого Сийярто заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.