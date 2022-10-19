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Глава МАГАТЭ Гросси назвал Путина уверенным человеком

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что считает российского лидера Владимира Путина уверенным и знающим человеком.

«Он очень уверенный в том, что он делает», — приводит РИА Новости слова Гросси в интервью телеканалу Telefe.

Глава МАГАТЭ отметил, что его поразило то, насколько детально Путин знает устройство Запорожской АЭС.

Ранее Гросси заявил, что по итогам консультаций с Москвой и Киевом удалось «подойти ближе» к созданию зоны безопасности для Запорожской АЭС.

Путин на встрече с Гросси заявил об излишней политизации атомной деятельности, а также отметил, что Россия выступает за равный доступ стран к мирному атому и призывает максимально ограничивать распространение военных ядерных технологий.

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