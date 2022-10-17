Bloomberg: ЕК планирует разработать механизм ограничения скачков цен на газ на хабе TTF

В Еврокомиссии намерены создать механизм ограничения волатильности цен на газ на базе виртуального хаба Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах.

«Это поможет избегать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут затруднить поставки природного газа некоторым государствам — членам ЕС», — сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕК.

В нём также говорится о временной системе, которая позволит избежать ценовых скачков на энергорынке для более рационального механизма ценообразования, что, по мнению Еврокомиссии, позволит обеспечить европейским компаниям поставки в среднесрочной перспективе.

Отмечается, что в ЕС также создадут дополнительную площадку для определения цен на СПГ.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз платит бешеные деньги США за газ, лишая свою экономику конкурентоспособности.

Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.

При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.