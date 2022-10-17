Bloomberg: ЕК планирует разработать механизм ограничения скачков цен на газ на хабе TTF
«Это поможет избегать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут затруднить поставки природного газа некоторым государствам — членам ЕС», — сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕК.
В нём также говорится о временной системе, которая позволит избежать ценовых скачков на энергорынке для более рационального механизма ценообразования, что, по мнению Еврокомиссии, позволит обеспечить европейским компаниям поставки в среднесрочной перспективе.
Отмечается, что в ЕС также создадут дополнительную площадку для определения цен на СПГ.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз платит бешеные деньги США за газ, лишая свою экономику конкурентоспособности.
Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы обеспечивать Европу энергоресурсами в осенний и зимний периоды.
При этом он заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.