Песков: после ЧП на «Северных потоках» Европа вынуждена закупать американский СПГ

Европа после ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» фактически лишена возможности покупать российский газ и вынуждена закупать американский СПГ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Произошли террористические акты. Европа фактически лишена возможности — даже если ей придётся — покупать наш газ, который самый дешёвый и самый надёжный. Европа сейчас обречена на то, чтобы втридорога покупать американский сжиженный газ», — заявил Песков.

Песков также отметил, что европейцам ещё предстоит осознать ущерб энергобезопасности от ЧП на «Северных потоках».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер высказался о сроках восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».