Новак: Россия не получила разрешения на допуск к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Россия пока не получала разрешений на допуск к расследованию ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Пока нет разрешений. И более того, нет ответа на запросы Nord Stream AG. Поэтому на сегодняшний день считаем, что нет решения о допуске российских специалистов к расследованию соответствующих диверсий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток».

Президент России Владимир Путин заявил, что ремонт повреждённых ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» возможен лишь в случае обеспечения безопасности поставок, а также экономической целесообразности их эксплуатации.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер высказался о сроках восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».