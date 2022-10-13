Узнать больше

Депутат Ананских прокомментировал предложение в Минфине США о предельной цене на нефть

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение министра финансов США Джанет Йеллен установить Западу предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель.
Депутат Ананских прокомментировал предложение в Минфине США о предельной цене на нефть
  • AP

«Я бы предложил им начать с себя и показать пример: установить цену на СПГ, который поставляет Америка и внутри страны и за рубеж, в районе $150. Пусть поработают, а потом предлагают», — считает парламентарий.

Он также назвал это предложение «попыткой некачественной конкуренции».

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить