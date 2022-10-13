Депутат Ананских прокомментировал предложение в Минфине США о предельной цене на нефть
- AP
«Я бы предложил им начать с себя и показать пример: установить цену на СПГ, который поставляет Америка и внутри страны и за рубеж, в районе $150. Пусть поработают, а потом предлагают», — считает парламентарий.
Он также назвал это предложение «попыткой некачественной конкуренции».
Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.