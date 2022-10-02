GT: заявление НАТО по инциденту на «Северных потоках» может усугубить конфликт с Россией

Заявление НАТО по поводу инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может усугубить конфликт альянса с Россией, заявила аналитик Ван Венвен в статье Global Times.

«Реакция блока указывает, что конфронтация между Россией и Западом может обостриться ещё больше», — говорится в материале.

Отмечается, что ЧП на «Северных потоках» усилили зависимость Европы от Соединённых Штатов.

Ранее в НАТО заявили, что утечка газа стала результатом диверсии, а также отметили, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ.

Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЧП на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это акты государственного терроризма, которые не могут обойтись без серьёзного международного расследования.