GT: заявление НАТО по инциденту на «Северных потоках» может усугубить конфликт с Россией
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«Реакция блока указывает, что конфронтация между Россией и Западом может обостриться ещё больше», — говорится в материале.
Отмечается, что ЧП на «Северных потоках» усилили зависимость Европы от Соединённых Штатов.
Ранее в НАТО заявили, что утечка газа стала результатом диверсии, а также отметили, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ.
Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЧП на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это акты государственного терроризма, которые не могут обойтись без серьёзного международного расследования.