Песков назвал взрывы на «Северных потоках» актом государственного терроризма
- РИА Новости
«Без серьёзного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен. И потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования», — сказал он.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировано два подводных взрыва.
По словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, у Москвы есть данные о том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Запад.