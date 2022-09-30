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Песков назвал взрывы на «Северных потоках» актом государственного терроризма

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ЧП на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это акты государственного терроризма, которые не могут обойтись без серьёзного международного расследования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал взрывы на «Северных потоках» актом государственного терроризма
  • РИА Новости

«Без серьёзного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен. И потребуется, конечно, взаимодействие в рамках такого расследования», — сказал он.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировано два подводных взрыва.

По словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, у Москвы есть данные о том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Запад.

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