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Нарышкин заявил о наличии доказательств причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»

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У Москвы есть данные о том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Запад, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил о наличии доказательств причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что на Западе делают всё, чтобы скрыть истинных организаторов и исполнителей инцидента.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что в феврале Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.

Как пояснила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден обещал не уничтожить газопровод «Северный поток — 2», а не допустить его ввода в строй.

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