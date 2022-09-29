НАТО заявило, что на любую атаку на критическую инфраструктуру стран альянса будет ответ

НАТО заявляет, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран альянса последует решительный ответ.

«Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ», — говорится в заявлении альянса в связи с инцидентами на газопроводах «Северный поток».

В НАТО также заявили, что утечка газа стала результатом диверсии.

Российская Генеральная прокуратура сообщила, что России причинён значительный ущерб из-за повреждений на нитках трубопровода «Северный поток». Ведомство инициировало возбуждение дела об акте международного терроризма после аварий на газопроводах.