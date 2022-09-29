НАТО заявило, что на любую атаку на критическую инфраструктуру стран альянса будет ответ
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«Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ», — говорится в заявлении альянса в связи с инцидентами на газопроводах «Северный поток».
В НАТО также заявили, что утечка газа стала результатом диверсии.
Российская Генеральная прокуратура сообщила, что России причинён значительный ущерб из-за повреждений на нитках трубопровода «Северный поток». Ведомство инициировало возбуждение дела об акте международного терроризма после аварий на газопроводах.