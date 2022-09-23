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В Турции назвали необоснованными обвинения по использованию карты МИР

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Обвинения к Турции по использованию карты МИР не обоснованны, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В Турции назвали необоснованными обвинения по использованию карты МИР
  • РИА Новости

«Обвинения беспочвенны, санкции не нарушены. Турцию пытаются привлечь к ответственности... Как другие туристы пользуются здесь разными картами, так и российские туристы пользуются здесь этими картами (МИР. — RT)», — сказал он в интервью телеканалу NTV.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.

Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.

Помощница главы Минфина США Элизабет Розенберг заявила, что Вашингтон обеспокоен возможностью обхода антироссийских санкций с помощью платёжной системы МИР и продолжит работу с Турцией по этому вопросу.

Посольство России в Турции рекомендовало российским туристам иметь при себе в путешествии наличную валюту для повседневных трат.

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