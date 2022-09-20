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Welt: поставщики газа отказываются подключать немцев к базовым тарифам на электроэнергию

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В Германии поставщики газа отказываются подключать граждан к базовым тарифам на электроэнергию. Об этом сообщает газета Die Welt.
Welt: поставщики газа отказываются подключать немцев к базовым тарифам на электроэнергию
  • AP
  • © Martin Meissner

«По нашему мнению, каждый потребитель, который либо сам расторгает свой контракт из-за повышения цен, либо это делает поставщик, может перейти на базовое снабжение и не обязан переходить на замещающее снабжение», — заявил эксперт по энергетике Хольгер Шнайдевиндт из центра консультаций потребителей земли Северный Рейн — Вестфалия.

По его словам, отказом подключать немцев к базовым тарифам поставщики газа стремятся преумножить прибыли.

«Базовые поставки всегда были дойной коровой поставщиков, но сейчас ситуация изменилась. Многие компании сейчас пытаются сделать замещающие поставки новой дойной коровой», — пояснил Шнайдевиндт.

Обозреватель Forbes Сэл Гилберти ранее выразил мнение, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран, самые серьёзные проблемы прогнозируются у Германии.

Генеральный директор германской энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах предупредил, что цены на газ растут, а «худшее ещё впереди».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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