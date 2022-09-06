Автор Forbes Гилберти заявил, что приостановка «Северного потока» разрушит экономику ЕС

Прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран. Об этом заявил обозреватель Forbes Сэл Гилберти.

«Прекращение поставок российского газа… разрушит европейскую экономику», — пишет он.

Гилберти предупредил, что самые серьёзные проблемы прогнозируются у Германии.

Обозреватель также отметил, что фьючерсы на природный газ в США выросли на «ошеломляющие» 95% в годовом исчислении.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» возобновится после выполнения контракта по ремонту турбины.