WSJ: приостановка «Северного потока» запустила наихудший сценарий для Европы в энергетике

Приостановка газопровода «Северный поток» запустила в Европе самый худший сценарий развития событий в энергетике. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По её данным, цены на энергоресурсы взлетели, европейские валюты находятся на самых низких за несколько десятилетий показателях, а власти пытаются сдержать экономический удар от остановки «Северного потока».

«Приостановка, в которой Кремль в понедельник обвинил западные санкции и заявил, что она будет длительной, реализовал самый худший для Европы сценарий (в энергетике. — RT)», — говорится в материале.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» возобновится после выполнения контракта по ремонту турбины.