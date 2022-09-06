Песков заявил, что санкции препятствуют ремонту газопровода «Северный поток»

Санкции препятствуют проведению ремонтных работ на газопроводе «Северный поток», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не можем говорить, как будут выполняться ремонтные работы, потому что этому препятствуют санкции», — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, в компании «Газпром» неоднократно подтверждали свою надёжность как гаранта энергобезопасности Европы.

Вместе с этим он отметил, что введённые западными странами санкции сделали неработоспособной систему техобслуживания узлов и агрегатов турбин, обеспечивающих прокачку.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» возобновится после выполнения контракта по ремонту турбины.