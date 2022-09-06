Глава Uniper Маубах предупредил политиков, что худшее в ситуации с энергетикой ещё впереди

Генеральный директор германской энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах предупредил, что цены на газ растут, а «худшее ещё впереди».

«В нынешнем году я уже несколько раз говорил об этом и хочу донести данную мысль в том числе до политиков: худшее ещё впереди», — сказал он в эфире CNBC.

Он предложил провести открытую дискуссию по этому вопросу.

Маубах подчеркнул, что цены на газ на оптовом рынке за два года взлетели в 20 раз.

Обозреватель Forbes Сэл Гилберти выразил мнение, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран, самые серьёзные проблемы прогнозируются у Германии.

Вице-премьер России Александр Новак не исключил, что зимой биржевые цены на газ в Европе могут продолжить расти.