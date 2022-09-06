военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава Uniper Маубах предупредил политиков, что худшее в ситуации с энергетикой ещё впереди

Короткая ссылка
Генеральный директор германской энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах предупредил, что цены на газ растут, а «худшее ещё впереди».
Глава Uniper Маубах предупредил политиков, что худшее в ситуации с энергетикой ещё впереди
  • AP

«В нынешнем году я уже несколько раз говорил об этом и хочу донести данную мысль в том числе до политиков: худшее ещё впереди», — сказал он в эфире CNBC.

Он предложил провести открытую дискуссию по этому вопросу.

Маубах подчеркнул, что цены на газ на оптовом рынке за два года взлетели в 20 раз.

Обозреватель Forbes Сэл Гилберти выразил мнение, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран, самые серьёзные проблемы прогнозируются у Германии.

Вице-премьер России Александр Новак не исключил, что зимой биржевые цены на газ в Европе могут продолжить расти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить