Трамп: немцы могут «остаться без страны» из-за сокращения поставок нефти и газа из России
«Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — цитирует Трампа РИА Новости.
Он рассказал, что предупреждал о подобной угрозе бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, подарив ей белый флаг.
«Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придётся очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдёт так быстро», — заявил Трамп.
Обозреватель Forbes Сэл Гилберти выразил мнение, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран, самые серьёзные проблемы прогнозируются у Германии.
Вице-премьер России Александр Новак не исключил, что зимой биржевые цены на газ в Европе могут продолжить расти.
Генеральный директор германской энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах предупредил, что цены на газ растут, а «худшее ещё впереди».