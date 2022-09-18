Трамп: немцы могут «остаться без страны» из-за сокращения поставок нефти и газа из России

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в Огайо заявил, что немцы могут «остаться без страны» из-за сокращения поставок российских энергоносителей.

«Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — цитирует Трампа РИА Новости.

Он рассказал, что предупреждал о подобной угрозе бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, подарив ей белый флаг.

«Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придётся очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдёт так быстро», — заявил Трамп.

Обозреватель Forbes Сэл Гилберти выразил мнение, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран, самые серьёзные проблемы прогнозируются у Германии.

Вице-премьер России Александр Новак не исключил, что зимой биржевые цены на газ в Европе могут продолжить расти.

Генеральный директор германской энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах предупредил, что цены на газ растут, а «худшее ещё впереди».