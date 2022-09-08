В США надеются, что Индия и Китай установят потолок цен на российскую нефть

Американская сторона рассчитывает, что Китай и Индия присоединятся к инициативе, направленной на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо в интервью порталу Yahoo News.

«Мы надеемся на то, что Индия присоединится (к мерам по введению потолка цен. — RT), а Китай также рассмотрит такую возможность», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Адейемо в интервью агентству Bloomberg заявил, что Индия открыта к предложению установить потолок цен на российскую нефть и посылает «обнадёживающие» сигналы по данной инициативе.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.