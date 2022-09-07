В Минфине США утверждают, что Индия не отвергла идею ограничить цены на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg заявил, что Индия открыта к предложению установить потолок цен на российскую нефть и посылает «обнадёживающие» сигналы по данной инициативе.

По словам Адейемо, недавно он получил сообщение от министра нефти Индии, в котором тот рассказал американскому чиновнику, что индийская сторона обсуждает возможное присоединение к установлению лимита цен на российскую нефть.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.