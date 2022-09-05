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Песков: приостановка поставок газа по «Северному потоку» связана лишь с санкциями

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приостановка поставок газа по газопроводу «Северный поток» связана лишь с антироссийскими санкциями.
Песков: приостановка поставок газа по «Северному потоку» связана лишь с санкциями
  • Gettyimages.ru

«Вы знаете, что проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует», — сказал он.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.

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