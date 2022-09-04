военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт планирует покупать газ в России и на Западе

Короткая ссылка
Венгрия намерена закупать газ не только в России, но и на Западе. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт планирует покупать газ в России и на Западе
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Я веду переговоры о приобретении 732 млн кубометров в обоих доминирующих направлениях, то есть на Востоке и на Западе», — приводит РИА Новости его слова в интервью каналу ATV.

Сийярто пояснил, что окончательное соотношение поставок российского газа к поставляемому Западом ещё неизвестно.

Ранее венгерский министр сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить