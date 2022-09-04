Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт планирует покупать газ в России и на Западе

Венгрия намерена закупать газ не только в России, но и на Западе. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Я веду переговоры о приобретении 732 млн кубометров в обоих доминирующих направлениях, то есть на Востоке и на Западе», — приводит РИА Новости его слова в интервью каналу ATV.

Сийярто пояснил, что окончательное соотношение поставок российского газа к поставляемому Западом ещё неизвестно.

Ранее венгерский министр сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.