«Газпром»: Siemens участвует в ремонте агрегата для «Северного потока»

Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах, обнаруживает неисправности, но ремонт производить негде, заявили в «Газпроме».

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом», — говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

Отмечается, что компания обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла и готова устранять их.

«Только ремонтировать негде», — уточнили в энергетической компании.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.