В Siemens Energy не нашли причин для прекращения эксплуатации «Северного потока»

В компании Siemens Energy AG не нашли технических причин, которые бы помешали эксплуатации газопровода «Северный поток», заявил представитель германской компании.

«Как производитель турбин, мы можем только констатировать, что такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя Siemens Energy, в прошлом подобные проблемы не приводили к остановке эксплуатации газопровода.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.