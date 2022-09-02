В Siemens Energy не нашли причин для прекращения эксплуатации «Северного потока»
- РИА Новости
«Как производитель турбин, мы можем только констатировать, что такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», — цитирует его ТАСС.
По словам представителя Siemens Energy, в прошлом подобные проблемы не приводили к остановке эксплуатации газопровода.
Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.
Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.
В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.