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В Siemens Energy не нашли причин для прекращения эксплуатации «Северного потока»

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В компании Siemens Energy AG не нашли технических причин, которые бы помешали эксплуатации газопровода «Северный поток», заявил представитель германской компании.
В Siemens Energy не нашли причин для прекращения эксплуатации «Северного потока»
  • РИА Новости

«Как производитель турбин, мы можем только констатировать, что такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя Siemens Energy, в прошлом подобные проблемы не приводили к остановке эксплуатации газопровода.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.

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