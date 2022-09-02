Минсельхоз: Россия во втором полугодии готова поставить на внешние рынки до 30 миллионов тонн зерна

Минсельхоз России заявил, что российская сторона во втором полугодии готова поставить на внешние рынки до 30 млн т зерна.

«Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнёрами и в рамках договорённостей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 млн т зерна», — цитирует ведомство ТАСС.

Отмечается, что это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.