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Минсельхоз: Россия во втором полугодии готова поставить на внешние рынки до 30 миллионов тонн зерна

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Минсельхоз России заявил, что российская сторона во втором полугодии готова поставить на внешние рынки до 30 млн т зерна.
Минсельхоз: Россия во втором полугодии готова поставить на внешние рынки до 30 миллионов тонн зерна
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Remsberg

«Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнёрами и в рамках договорённостей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 млн т зерна», — цитирует ведомство ТАСС.

Отмечается, что это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.

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