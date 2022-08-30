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Минсельхоз России видит постепенную активизацию закупок зерна в интервенционный фонд

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Министр сельского хозяйства России Юрий Косован заявил, что продажи зерна в государственный зерновой фонд по мере приближения к финалу уборочной кампании в стране становятся всё более востребованными аграриями.
Минсельхоз России видит постепенную активизацию закупок зерна в интервенционный фонд
  • РИА Новости

«Стоит отметить, что по мере приближения уборочной кампании к финалу этот инструмент всё более востребован сельхозпроизводителями. Рассчитываем, что он окажет позитивное влияние на уровень их рентабельности и общую ценовую ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, в планах Минсельхоза сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 млн т зерна и 250 тыс. т сахара.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.

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