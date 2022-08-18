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В Волгоградской области собрали 6 млн тонн зерна

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В Волгоградской области собрали к настоящему времени 6 млн т зерна.
В Волгоградской области собрали 6 млн тонн зерна
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Newstead

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Мы отмечаем серьёзное достижение. Многие районы перешагнули 300-тысячный рубеж по намолоту. С уверенностью могу сказать, что будут и районы, которые возьмут планку в 400 тысяч тонн», — заявил заместитель губернатора Василий Иванов.

По его словам, средняя урожайность по региону на данный момент составляет 33 ц/га.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.

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