Во Франции заявили, что всё ещё продолжают получать российский газ

Поставки газа из России во Францию не прекратились полностью, заявила министр энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше.

«Поставки российского газа сейчас на крайне низком уровне. Они не прекращены полностью, но на самом низком уровне», — цитирует её ТАСС.

По словам министра, на данный момент подземные хранилища заполнены на 92%.

Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что отказ от российского газа в одностороннем порядке не отвечает интересам Германии.