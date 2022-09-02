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Во Франции заявили, что всё ещё продолжают получать российский газ

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Поставки газа из России во Францию не прекратились полностью, заявила министр энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше.
Во Франции заявили, что всё ещё продолжают получать российский газ
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Поставки российского газа сейчас на крайне низком уровне. Они не прекращены полностью, но на самом низком уровне», — цитирует её ТАСС.

По словам министра, на данный момент подземные хранилища заполнены на 92%.

Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что отказ от российского газа в одностороннем порядке не отвечает интересам Германии.

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