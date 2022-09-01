военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шольц заявил, что форсирование темы отказа от российского газа не отвечает интересам ФРГ

Короткая ссылка
Отказ от российского газа в одностороннем порядке не отвечает интересам Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц заявил, что форсирование темы отказа от российского газа не отвечает интересам ФРГ
  • AP

«Сами мы этого делать не будем, это было бы не совсем ответственно. Если бы мы за один день отказались от того, что продолжает поступать, то сами себе осложнили бы задачу», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможности Германии самостоятельно отказаться от российского газа.

Шольц добавил, что немецкое правительство приняло меры для сокращения зависимости от газа из России.

«Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.

22 августа Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.

Как позднее писала газета Die Zeit, попытки Шольца договориться о поставках газа с Канадой оказались безуспешными: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить