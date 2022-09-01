Шольц заявил, что форсирование темы отказа от российского газа не отвечает интересам ФРГ

Отказ от российского газа в одностороннем порядке не отвечает интересам Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Сами мы этого делать не будем, это было бы не совсем ответственно. Если бы мы за один день отказались от того, что продолжает поступать, то сами себе осложнили бы задачу», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможности Германии самостоятельно отказаться от российского газа.

Шольц добавил, что немецкое правительство приняло меры для сокращения зависимости от газа из России.

«Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.

22 августа Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.

Как позднее писала газета Die Zeit, попытки Шольца договориться о поставках газа с Канадой оказались безуспешными: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем.