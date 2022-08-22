Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому
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По его словам, Канада обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия.
При этом Шольц назвал Канаду «надёжной демократией».
«Мы хотим тесно взаимодействовать, особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зелёного водорода», — цитирует канцлера Германии РИА Новости.
В июне Шольц заявил, что страны G7 выразили обеспокоенность ситуацией в мировой экономике.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики, а также оказывают влияние на темпы её развития.