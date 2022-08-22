Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует в ходе визита в Канаду договориться о поставках важного сырья вместо российского. Об этом он сказал во время поездки в Монреаль, сообщило агентство DPA.

AP