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Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует в ходе визита в Канаду договориться о поставках важного сырья вместо российского. Об этом он сказал во время поездки в Монреаль, сообщило агентство DPA.
Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому
  • AP

По его словам, Канада обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия. 

При этом Шольц назвал Канаду «надёжной демократией».

«Мы хотим тесно взаимодействовать, особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зелёного водорода», — цитирует канцлера Германии РИА Новости.

В июне Шольц заявил, что страны G7 выразили обеспокоенность ситуацией в мировой экономике.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики, а также оказывают влияние на темпы её развития.

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