Глава МВФ Георгиева: высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики
«Конечно, высокие цены на энергоносители несут риск для экономики США и для мировой экономики в целом. Не только потому, что это влияет на инфляцию, но и потому, что имеет более широкие последствия для перспектив роста», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что возможность прекращения поставок нефти может привести к дополнительному давлению на цены на нефть.
До этого Георгиева высказала мнение, что избежать рецессии в США будет всё сложнее.
Специалисты МВФ также выразили мнение, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.
Как заявил бывший американский президент Дональд Трамп, экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.