Глава МВФ Георгиева: высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики, а также имеют влияние на темпы её развития, сообщила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева, выступая в Вашингтоне.

«Конечно, высокие цены на энергоносители несут риск для экономики США и для мировой экономики в целом. Не только потому, что это влияет на инфляцию, но и потому, что имеет более широкие последствия для перспектив роста», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что возможность прекращения поставок нефти может привести к дополнительному давлению на цены на нефть.

До этого Георгиева высказала мнение, что избежать рецессии в США будет всё сложнее.

Специалисты МВФ также выразили мнение, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.

Как заявил бывший американский президент Дональд Трамп, экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии.