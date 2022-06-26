Шольц заявил, что страны G7 выразили обеспокоенность ситуацией в мировой экономике

Страны «Большой семёрки» (G7) выразили обеспокоенность текущей ситуацией в мировой экономике. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«На первом заседании обсуждалась мировая экономика. Все страны G7 обеспокоены кризисами, которые нам нужно преодолеть: во многих странах темпы экономического роста снижаются, наблюдаются высокая инфляция и нехватка сырья, нарушение цепочек поставок», — приводит ТАСС его слова на полях саммита G7.

Шольц добавил, что страны объединения должны взять «на себя общую ответственность».

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики, а также оказывают влияние на темпы её развития.