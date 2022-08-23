Die Zeit назвала безуспешными попытки Шольца договориться с Канадой о поставках газа

Попытки германского канцлера Олафа Шольца договориться о поставках газа с Канадой оказались безуспешными. Об этом говорится в статье Die Zeit.

Автор пишет, что Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита делегации Германии в Канаду обсуждали партнёрство, дружбу и тесные взаимоотношения.

После этого канадская сторона пригласила немецких гостей на обед, где они «снова поговорили о дружбе».

«Но наступило утро второго дня визита, речь зашла о газе, и красноречие канадского премьера закончилось», — отмечается в статье.

Издание отмечает, что в ходе пресс-конференции канадский премьер заявил, что Оттава рассмотрит вопрос о возможной бизнес-модели для поставок сжиженного природного газа в Германию.

«В переводе это означает: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем», — отмечает автор.

В статье говорится, что в ближайшее время канадский газ не заменит поставки из России, «по крайней мере для Германии».

Ранее Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.