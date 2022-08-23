Die Zeit назвала безуспешными попытки Шольца договориться с Канадой о поставках газа
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Автор пишет, что Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита делегации Германии в Канаду обсуждали партнёрство, дружбу и тесные взаимоотношения.
После этого канадская сторона пригласила немецких гостей на обед, где они «снова поговорили о дружбе».
«Но наступило утро второго дня визита, речь зашла о газе, и красноречие канадского премьера закончилось», — отмечается в статье.
Издание отмечает, что в ходе пресс-конференции канадский премьер заявил, что Оттава рассмотрит вопрос о возможной бизнес-модели для поставок сжиженного природного газа в Германию.
«В переводе это означает: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем», — отмечает автор.
В статье говорится, что в ближайшее время канадский газ не заменит поставки из России, «по крайней мере для Германии».
Ранее Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.