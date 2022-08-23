военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Die Zeit назвала безуспешными попытки Шольца договориться с Канадой о поставках газа

Короткая ссылка
Попытки германского канцлера Олафа Шольца договориться о поставках газа с Канадой оказались безуспешными. Об этом говорится в статье Die Zeit.
Die Zeit назвала безуспешными попытки Шольца договориться с Канадой о поставках газа
  • Gettyimages.ru

Автор пишет, что Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита делегации Германии в Канаду обсуждали партнёрство, дружбу и тесные взаимоотношения.

После этого канадская сторона пригласила немецких гостей на обед, где они «снова поговорили о дружбе». 

«Но наступило утро второго дня визита, речь зашла о газе, и красноречие канадского премьера закончилось», — отмечается в статье.

Издание отмечает, что в ходе пресс-конференции канадский премьер заявил, что Оттава рассмотрит вопрос о возможной бизнес-модели для поставок сжиженного природного газа в Германию.

«В переводе это означает: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем», — отмечает автор.

В статье говорится, что в ближайшее время канадский газ не заменит поставки из России, «по крайней мере для Германии».

Ранее Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить