Премьер Баварии Зёдер заявил о сложностях с поисками замены поставкам газа из России

Власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

«Задача в том, чтобы найти замену (поставкам газа из России. — RT). И предыдущие поездки в Катар, Норвегию, Канаду до сих пор не принесли замены», — цитирует его ТАСС.

Зёдер отметил, что в связи с ростом цен ситуация с обеспечением энергией усложняется.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.

Как позднее писала газета Die Zeit, попытки Шольца договориться о поставках газа с Канадой оказались безуспешными: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем.