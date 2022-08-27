В некоторых ТЦ Германии начали отключать эскалаторы для экономии электроэнергии

В ряде торговых центров Германии начали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии — одними из них стали ТЦ сети Saturn и универмаги Galeria Karstadt Kaufhof.

«В области освещения и эскалаторов мы уже экономим электроэнергию путём отключения везде, где это возможно, не причиняя неудобств клиентам», — приводит немецкий таблоид Bild заявление главы сети универмагов Galeria Karstadt Kaufhof Мигеля Мюлленбаха.

«Торговый гигант» ЕCE также практикует отключение эскалаторов рано утром и по вечерам.

В IKEA рассказали, что помимо этого рассматривают другие меры по сбережению электроэнергии.

Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.

Как отмечал в апреле глава германского Минэкономики Роберт Хабек, Германия переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.

Накануне президент России Владимир Путин назвал бредом и сумасшествием распространяющиеся в Евросоюзе призывы экономить воду и электроэнергию, чтобы рассердить его.