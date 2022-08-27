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В некоторых ТЦ Германии начали отключать эскалаторы для экономии электроэнергии

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В ряде торговых центров Германии начали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии — одними из них стали ТЦ сети Saturn и универмаги Galeria Karstadt Kaufhof.
В некоторых ТЦ Германии начали отключать эскалаторы для экономии электроэнергии
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

«В области освещения и эскалаторов мы уже экономим электроэнергию путём отключения везде, где это возможно, не причиняя неудобств клиентам», — приводит немецкий таблоид Bild заявление главы сети универмагов Galeria Karstadt Kaufhof Мигеля Мюлленбаха.

«Торговый гигант» ЕCE также практикует отключение эскалаторов рано утром и по вечерам.

В IKEA рассказали, что помимо этого рассматривают другие меры по сбережению электроэнергии.

Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.

Как отмечал в апреле глава германского Минэкономики Роберт Хабек, Германия переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.

Накануне президент России Владимир Путин назвал бредом и сумасшествием распространяющиеся в Евросоюзе призывы экономить воду и электроэнергию, чтобы рассердить его.

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