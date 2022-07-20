Путин назвал бредом призывы в Европе экономить воду и энергию, чтобы рассердить его 

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Российский президент Владимир Путин назвал бредом и сумасшествием распространяющиеся в Евросоюзе призывы экономить воду и электроэнергию, чтобы рассердить его.
Путин назвал бредом призывы в Европе экономить воду и энергию, чтобы рассердить его 
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив на тему «Сильные идеи для нового времени».

По словам Путина, ему позавчера показали картинку, которая распространяется в европейских СМИ.

На этой картинке изображён человек, а внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». Также там указаны места, которые следует мыть. 

«Ну что это такое? Совсем с ума посходили... Ну бред какой-то просто», — сказал российский лидер.

  • Путин назвал бредом призывы в Европе экономить воду и энергию, чтобы рассердить его

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