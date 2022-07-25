В ФРГ заявили, что компании сокращают производство или закрываются из-за цен на газ

Короткая ссылка
В Германии растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ. Об этом заявили в Торгово-промышленной палате Германии (DIHK).

Специалисты проанализировали деятельность 3,5 тыс. предприятий в Германии и сообщили, что 16% сократили производство из-за роста цен на газ или были готовы пойти на этот шаг.

«Почти две трети компаний (63%) считают, что увеличение стоимости электричества и газа представляет угрозу для конкурентоспособности Германии», — говорится в отчёте.

Ранее в мюнхенском Институте экономических исследований (Ifo) заявили, что экономика Германии стоит на пороге рецессии из-за высоких цен на энергоресурсы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить