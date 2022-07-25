В ФРГ заявили, что компании сокращают производство или закрываются из-за цен на газ

В Германии растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ. Об этом заявили в Торгово-промышленной палате Германии (DIHK).

Специалисты проанализировали деятельность 3,5 тыс. предприятий в Германии и сообщили, что 16% сократили производство из-за роста цен на газ или были готовы пойти на этот шаг.

«Почти две трети компаний (63%) считают, что увеличение стоимости электричества и газа представляет угрозу для конкурентоспособности Германии», — говорится в отчёте.

Ранее в мюнхенском Институте экономических исследований (Ifo) заявили, что экономика Германии стоит на пороге рецессии из-за высоких цен на энергоресурсы.