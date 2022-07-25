Институт экономических исследований ФРГ: экономика Германии стоит на пороге рецессии

В мюнхенском Институте экономических исследований (Ifo) заявили, что экономика Германии стоит на пороге рецессии из-за высоких цен на энергоресурсы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Ifo.

«Германия стоит на пороге рецессии. Высокие цены на энергию и угроза возникновения дефицита газа тяжёлым бременем ложатся на конъюнктуру», — указано в документе.

Согласно подсчётам Ifo, индекс делового климата упал в июле на 3,6 пункта — до 88,6, что превзошло самые негативные прогнозы экспертов и стало самым низким показателем за последние два года.

Уточняется, что ухудшение показателя зафиксировано во всех отраслях экономики страны.

Как отмечает агентство, соответствующий индекс подсчитывается на основе опроса около 9 тыс. предприятий ФРГ. Он считается основным показателем конъюнктуры немецкой экономики.

Ранее сообщалось, что банки Германии опасаются массовых дефолтов из-за ситуации с поставками российского газа.