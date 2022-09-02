Шольц заявил о невозможности прекращения импорта российского газа
«Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию (с вопросом газоснабжения. — RT). Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает (из России. — RT). Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это моё личное убеждение», — приводит РИА Новости слова Шольца в ходе беседы с согражданами в Эссене.
Он выразил уверенность, что Германия сможет пережить энергетический кризис, поскольку Берлин вовремя занялся вопросом заполнения газохранилищ.
Канцлер добавил, что необходимо расширять инфраструктуру для импорта газа.
Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.
22 августа Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.