Шольц заявил о невозможности прекращения импорта российского газа

Германия не может остановить импорт газа из России, хотя на данный момент поступают его небольшие объёмы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию (с вопросом газоснабжения. — RT). Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает (из России. — RT). Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это моё личное убеждение», — приводит РИА Новости слова Шольца в ходе беседы с согражданами в Эссене.

Он выразил уверенность, что Германия сможет пережить энергетический кризис, поскольку Берлин вовремя занялся вопросом заполнения газохранилищ.

Канцлер добавил, что необходимо расширять инфраструктуру для импорта газа.

Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.

22 августа Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.