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Прокачка по «Северному потоку» будет остановлена в 04:00 мск 31 августа

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Прокачка газа по «Северному потоку» не будет осуществляться с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября в связи с ремонтом газоперекачивающего агрегата.
Прокачка по «Северному потоку» будет остановлена в 04:00 мск 31 августа
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на уведомление «Газпрома» на информационной платформе Seeburger.

Согласно данным оператора «Газпрома» Nord Stream AG, номинация на транспортировку газа отсутствует уже с 03:00 мск 31 августа.

31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания.

По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Как отмечали в Кремле, поставкам газа в ЕС, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничто не мешает.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что средний уровень заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе достиг 80%.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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