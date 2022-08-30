Прокачка по «Северному потоку» будет остановлена в 04:00 мск 31 августа
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на уведомление «Газпрома» на информационной платформе Seeburger.
Согласно данным оператора «Газпрома» Nord Stream AG, номинация на транспортировку газа отсутствует уже с 03:00 мск 31 августа.
31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания.
По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.
Как отмечали в Кремле, поставкам газа в ЕС, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничто не мешает.
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