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Посол Анголы: стоимость африканского газа для Европы будет выше российского

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Стоимость африканского газа для стран Евросоюза будет намного выше российского. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья.
Посол Анголы: стоимость африканского газа для Европы будет выше российского
  • © AP Photo/Alfred de Montesquiou

«Импорт этого продукта (газа. — RT) из Африки может серьёзно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что страны Евросоюза «свободны и вольны» вести переговоры с разными сторонами о поставках газа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.

Как позднее писала газета Die Zeit, попытки Шольца договориться о поставках газа с Канадой оказались безуспешными: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем.

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