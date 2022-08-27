Посол Анголы: стоимость африканского газа для Европы будет выше российского
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«Импорт этого продукта (газа. — RT) из Африки может серьёзно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России», — заявил он.
При этом он подчеркнул, что страны Евросоюза «свободны и вольны» вести переговоры с разными сторонами о поставках газа.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.
Как позднее писала газета Die Zeit, попытки Шольца договориться о поставках газа с Канадой оказались безуспешными: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем.