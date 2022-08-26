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Медведев: Россия не желает перекрывать газ Европе

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Россия не желает перекрывать газ Европе, она поставляла его туда десятилетиями, однако ЕС встал в фарватер политики США, сообщил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что, если Германия хочет покупать СПГ в Канаде, хотя это в разы дороже, чем трубопроводный из России, «пусть покупает».

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

«Мы ничего не хотим перекрывать. Мы десятилетиями поставляли газ в Европу. Европа была довольна, и мы были довольны. Значит, отношения должны быть прагматичными. Но сейчас Европа встала в фарватер американской политики», — сказал Медведев.

Вместе с этим поставка сжиженного природного газа из США в Европу — «это очень дорого, почти нереально», подчеркнул зампред Совбеза.

«Но сейчас Европа довела себя до такого положения, когда она по-серьёзному рассматривает этот вариант. Трубный газ гораздо дешевле, а сжиженный природный газ страшно дорогой. Дошло до того, что канцлер Шольц поехал в Канаду договариваться о поставках сжиженного природного газа, мотивируя своё желание тем, что лучше покупать газ в демократической, близкой стране, чем у России. Ну, пусть покупает», — заключил Медведев.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах договориться с Канадой о поставке сырья на замену российскому.

Как позднее писала газета Die Zeit, попытки Шольца договориться о поставках газа с Канадой оказались безуспешными: при нынешних ценах на газ экспорт из Канады в Европу просто не окупается, и неизвестно, может ли он выйти на окупаемость в будущем.

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