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«Ъ»: энергоснабжение «Арктик СПГ — 2» намерены обеспечить из турецкой плавучей станции

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Компания НОВАТЭК намерена заказать у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию с целью обеспечения энергоснабжения первой линии строящегося завода «Арктик СПГ — 2».

Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как ранее сообщало издание, американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и отзывает сервисных инженеров.

«НОВАТЭК придумал, каким образом решить проблему с энергоснабжением первой линии «Арктик СПГ — 2». Для этого компания закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию мощностью около 300—400 МВт, работающую на газопоршневых двигателя», — говорится в материале.

При этом, информации о точных сроках строительства плавучей ТЭС не приводится.

Ранее в South China Morning Post сообщалось, что несколько компаний из КНР также могут остановить поставки оборудования для проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» на фоне санкций Евросоюза против России.

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