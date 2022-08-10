«Ъ»: энергоснабжение «Арктик СПГ — 2» намерены обеспечить из турецкой плавучей станции
Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как ранее сообщало издание, американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и отзывает сервисных инженеров.
«НОВАТЭК придумал, каким образом решить проблему с энергоснабжением первой линии «Арктик СПГ — 2». Для этого компания закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию мощностью около 300—400 МВт, работающую на газопоршневых двигателя», — говорится в материале.
При этом, информации о точных сроках строительства плавучей ТЭС не приводится.
Ранее в South China Morning Post сообщалось, что несколько компаний из КНР также могут остановить поставки оборудования для проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» на фоне санкций Евросоюза против России.